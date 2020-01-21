В Киеве идут обыски в известной торговой сети

Правоохранители проводят обыск в магазинах известной торговой сети из-за продажи фальсификата.

В Киеве правоохранительные органы проводят обыски в магазинах известной торговой сети из-за продажи фальсифицированной продукции. Об этом сообщает прокуратура города Киева у себя в Facebook.

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Как сообщается, обыски санкционированы постановлением судьи Голосеевского районного суда города Киева.

Во вторник, 21 января 2020 года, на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда г. Киева сотрудниками СУ ГУНП в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева и оперативного сопровождения ГУ ГФС в Киеве проводятся обыски в сети магазинов, расположенных на территории столицы, - говорится в сообщении.

По версии следствия, через указанную торговую сеть осуществляется незаконное хранение и сбыт фальсифицированных товаров (одежда, обувь, сумки), маркированных известными мировыми брендами.

Кроме того, наличие и реализация фальсифицированной продукции, которая официально не ввозилась в Украину, может свидетельствовать о ее контрафактном изготовлении в Украине или ввоз в Украину с сокрытием от таможенного контроля либо вообще вне его, то есть без уплаты соответствующих платежей в государственный бюджет Украины, - передают в прокуратуре.

Обыски проводятся по 17 адресам магазинов в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара, что нанесло материальный ущерб в особо крупном размере).

Скриншот facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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Напомним, ранее в Киеве накрыли сеть порностудий с оборотом в 100 тыс гривен в месяц.

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