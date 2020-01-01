Стало известно, какие сайты больше всего читают киевляне

Опубликован рейтинг самых популярных новостных сайтов Киева.

Названы сайты, которые чаще всего читают киевляне depositphotos

Новостные онлайн-издания “Киев. В городе“, The Village и Наш Киев стали лидерами среди новостных сайтов столицы по количеству посещений в декабре 2019 года. Об этом свидетельствуют данные платформы контент-маркетинга PRNEWS.io и SimilarWeb.

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Портал Деловая Столица также набрал больше миллиона просмотров в декабре и занял четвертое место. В топ-10 также вошли Большой Киев, Киев Информатор, ChangeUA, Киеввласть, 1927.kiev.ua и Хмарочос.

Исследование SimilarWeb mmr.ua



Напомним, Украина попала в рейтинг стран, нарушающих авторские права.

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