Мошенники обещали за $20 тыс. должность начальника колонии

Столичная полиция задержала двоих мужчин, которые за деньги обещали назначение на должность начальника одной из исправительных колоний.

В Киеве правоохранители задержали двух мошенников, которые за 20 тысяч долларов обещали содействие в назначении на должность начальника исправительной колонии. Об этом во вторник, 21 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"21 января в Киеве разоблачено двух человек во время мошеннического завладения денежными средствами в сумме 20 тыс. долларов и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам Министерства юстиции Украины за назначение лица на должность начальника одной из исправительных колоний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленников сразу после получения денег.

"Задержание произошло в одном из ресторанов. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры предосторожности", - добавили в пресс-службе.

Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Днепре полицейского чиновника задержали на взятке в 50 тысяч.

А в Киеве сотрудники Государственного бюро расследований задержали на взятке оперуполномоченного Деснянского управления полиции.

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