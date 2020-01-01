У карточки киевлянина новый дизайн
Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров представил новый дизайн “карточки киевлянина“ выполненной в синем цвете. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Как заявил Назаров, что получить карточку могут все граждане, которые проживают или трудоустроены в Киеве. К тому же, владельцы карты могут использовать ее не только как банковскую, возможностей очень много.
Перед вами не просто банковская карточка. Это всем знакомая Карточка киевлянина в новом виде. Теперь дизайн карты выполнен в лаконичном синем цвете. Вид новый, но внутренне карта так же многофункциональна. Некоторые киевляне ошибочно полагают, что карточкой пользуются исключительно льготники. Но это совсем не так, - пишет Назаров.
По словам Назарова, карточка киевлянина - это:
- ключ к ряду е-услуг благодаря идентификации владельца через BankID;
- проездной в транспорте
- оплата коммунальных без комиссии;
- билеты в музеи и театры Киева со скидкой, а иногда и вообще бесплатно;
- специальные цены на лекарства в аптеках “Фармация“;
- скидки на хлеб в киосках “Киевхлеб“;
- система скидок в торговых сетях столицы.
Сейчас насчитывается более 800 тысяч владельцев Карточки киевлянина. Если еще не пользуетесь ею, предлагаю не терять время и найти место в кошельке для карточки. Это именно тот случай, когда одна карточка может заменить сразу несколько, - сказал глава.
Напомним, ранее в столичном метро решили поменять старые турникеты.
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