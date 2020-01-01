У карточки киевлянина новый дизайн

Карточка киевлянина теперь выполнена в лаконичном синем цвете.

Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров представил новый дизайн “карточки киевлянина“ выполненной в синем цвете. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Как заявил Назаров, что получить карточку могут все граждане, которые проживают или трудоустроены в Киеве. К тому же, владельцы карты могут использовать ее не только как банковскую, возможностей очень много.

Перед вами не просто банковская карточка. Это всем знакомая Карточка киевлянина в новом виде. Теперь дизайн карты выполнен в лаконичном синем цвете. Вид новый, но внутренне карта так же многофункциональна. Некоторые киевляне ошибочно полагают, что карточкой пользуются исключительно льготники. Но это совсем не так, - пишет Назаров.

По словам Назарова, карточка киевлянина - это:

- ключ к ряду е-услуг благодаря идентификации владельца через BankID;

- проездной в транспорте

- оплата коммунальных без комиссии;

- билеты в музеи и театры Киева со скидкой, а иногда и вообще бесплатно;

- специальные цены на лекарства в аптеках “Фармация“;

- скидки на хлеб в киосках “Киевхлеб“;

- система скидок в торговых сетях столицы.

Новый дизайн карточки киевлянина facebook.com/yuriy.nazarov

Сейчас насчитывается более 800 тысяч владельцев Карточки киевлянина. Если еще не пользуетесь ею, предлагаю не терять время и найти место в кошельке для карточки. Это именно тот случай, когда одна карточка может заменить сразу несколько, - сказал глава.

Напомним, ранее в столичном метро решили поменять старые турникеты.

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