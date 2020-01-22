В центре Киева избили народного депутата: введен план “Перехват”

Полиция ищет нападавших, которые скрылись на двух автомобилях.

В среду, 22 января, в печерском районе столицы группа неизвестных избила народного депутата Украины.

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Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Нападение произошло по адресу улица Крещатик 15/4 около 12:55. Избиение произошло в кафе. Между тем, по данному адресу находятся два заведения, в том числе Chicken Kyiv, который принадлежит ресторатору Диме Борисову. По данным издания, директор заведения отметил, что инцидент случился не в Chicken Kyiv.

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На место инцидента немедленно прибыли патрульные. Известно, что злоумышленники скрылись на двух автомобилях серого цвета марки Volkswagen Multivan с госномером АО 2581 ВТ, а также Mercedes с госномером АА 5869 ИИ. Полиция разыскивает подозреваемых, введен план “Перехват”.

Напомним, на Закарпатье во время драки избили патрульных. Во время драки между молодыми людьми были травмированы работники группы реагирования патрульной полиции.

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