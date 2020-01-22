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В центре Киева избили народного депутата: введен план “Перехват”

Комментариев: 15
Полиция ищет нападавших, которые скрылись на двух автомобилях.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Информатор

В среду, 22 января, в печерском районе столицы группа неизвестных избила народного депутата Украины.

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Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Нападение произошло по адресу улица Крещатик 15/4 около 12:55. Избиение произошло в кафе. Между тем, по данному адресу находятся два заведения, в том числе Chicken Kyiv, который принадлежит ресторатору Диме Борисову. По данным издания, директор заведения отметил, что инцидент случился не в Chicken Kyiv.

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На место инцидента немедленно прибыли патрульные. Известно, что злоумышленники скрылись на двух автомобилях серого цвета марки Volkswagen Multivan с госномером АО 2581 ВТ, а также Mercedes с госномером АА 5869 ИИ. Полиция разыскивает подозреваемых, введен план “Перехват”.

Напомним, на Закарпатье во время драки избили патрульных. Во время драки между молодыми людьми были травмированы работники группы реагирования патрульной полиции.

 

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Теги: избиение, депутат, Киев, перехват
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Статьи по теме

Комментариев (15)
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Swenson    22.01.2020, 15:30
Оценка:  0
Swenson
Инцидент произошел около полудня в среду, 22 января, в столичном ресторане МОССО на Крещатике. Нардеп Кива встречался с представителями криминального мира Днепра, в частности, местным авторитетом Бельмондо. Но вдруг нардеп начал провоцировать одного из посетителей заведения, подошел к нему и попытал
Swenson    22.01.2020, 15:31
Оценка:  0
Swenson
попытался ударить головой, а в ответ получил удар по лицу, – сказано в сообщении.
Swenson    22.01.2020, 15:29
Оценка:  0
Swenson
Кива подрался в ресторане с ветераном АТО: Новый скандал с нардепом
А_Л_Н    22.01.2020, 15:19
Оценка:  +9
А_Л_Н
судя по статье кто подрался с депутатом уже виноват, сейчас не хватает только поста Геращенко. Видео в студию!
Кайдаш    22.01.2020, 15:13
Оценка:  +14
Кайдаш
Какая тонкая реклама Chicken Kyiv.
Anvla    22.01.2020, 15:03
Оценка:  +6
Anvla
Люди порадувалися)))
Woodbrother    22.01.2020, 15:10
Оценка:  +8
Woodbrother
Очередному слуге народа объяснили, что нельзя так воровать.
Sergey Sergeevic    22.01.2020, 14:45
Оценка:  +9
Sergey Sergeevic
по ушам ему и промеж ему, будет .... знать как у народа воровать!
KITE    22.01.2020, 14:35
Оценка:  +33
KITE
Так кого побили?
Woodbrother    22.01.2020, 15:09
Оценка:  +9
Woodbrother
С фингалом в Раду пришел слуга олигарха Коломойского -Беленюк.
Lukovsmm    22.01.2020, 14:34
Оценка:  0
Lukovsmm
нетрож героев
KITE    22.01.2020, 14:36
Оценка:  +27
KITE
Досить у воду пердіти.
Вурдалак    22.01.2020, 14:30
Оценка:  +8
Вурдалак
А фамилиё где?
РАЗГЕЛЬДЯЙ    22.01.2020, 14:27
Оценка:  +41
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Депутаты берегитесь - Вас бить будут.
Woodbrother    22.01.2020, 15:11
Оценка:  +10
Woodbrother
Слуги Коломойского это заслужили
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