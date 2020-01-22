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Трое подростков попали в больницу из-за электронных сигарет

Комментариев: 1
В Киеве трое подростков попали в больницу с отравлением после выкуренных электронных сигарет.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

Троих подростков, прямо из здания столичной школы госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. Об этом сообщает УНН

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Как сообщается, дети в учебном заведении, курили электронные сигареты, которые ранее приобрели в сети Интернет.

Подростки госпитализированы в Охмадет. По предварительной информации, (причиной госпитализации - ред.) токсическое действие неизвестного вещества, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины предложили запретить табачные изделия с вкусовыми добавками.

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Теги: Дети, Электронные сигареты, Отравление
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Комментариев (1)
Sergey Sergeevic    22.01.2020, 14:43
Оценка:  +2
Sergey Sergeevic
спайса хапанули вот и все.
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