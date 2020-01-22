В центре Киева прошел марш памяти о погибших на Майдане

В Киеве почтили память первых погибших на Майдане.

22 января, в центре Киева, прошел марш памяти о первых погибших во время Евромайдана в 2014 году. Киевляне почтили память Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Юрия Вербицкого и активистов Майдана, который были убиты во время революции в январе 2014 года.

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Как сообщает Громадське Радио, шествие началось от Лядских ворот на Майдане Независимости, где был блокпост третьей баррикады, на которой дежурил Сергей Нигоян. Сотни участников акции прошли по Крещатику до улицы Грушевского. Возле памятного знака в честь Героев Небесной Сотни перед Национальной библиотекой Украины, прошла панихида по погибшим. После этого активисты возложили цветы к памятным доскам Нигояна и Жизневского.





Напомним, в посольстве США поздравило украинцев с Днем Соборности.

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