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В центре Киева прошел марш памяти о погибших на Майдане

Комментариев: 5
В Киеве почтили память первых погибших на Майдане.
В Киеве прошел марш памяти о погибших на Майдане
В Киеве прошел марш памяти о погибших на Майдане
hromadske.radio

22 января, в центре Киева, прошел марш памяти о первых погибших во время Евромайдана в 2014 году. Киевляне почтили память Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Юрия Вербицкого и активистов Майдана, который были убиты во время революции в январе 2014 года. 

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Как сообщает Громадське Радио, шествие началось от Лядских ворот на Майдане Независимости, где был блокпост третьей баррикады, на которой дежурил Сергей Нигоян. Сотни участников акции прошли по Крещатику до улицы Грушевского. Возле памятного знака в честь Героев Небесной Сотни перед Национальной библиотекой Украины, прошла панихида по погибшим. После этого активисты возложили цветы к памятным доскам Нигояна и Жизневского.



Напомним, в посольстве США поздравило украинцев с Днем Соборности.

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Теги: Майдан, Киев, шествие, память, Нигоян
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Комментариев (5)
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nelci    22.01.2020, 16:50
Оценка:  -7
nelci
Людей жалко, погибли за счастье и добробут нескольких олигархов.
Мыкола    22.01.2020, 16:29
Оценка:  -11
Мыкола
Искренне жаль баранов , поверевших оборотням !
Совсемскоро    22.01.2020, 16:24
Оценка:  -15
Совсемскоро
"Сотни участников" - это, маленько, загнули - их количество исчислялось десятками.
kapablankas    22.01.2020, 16:01
Оценка:  -19
kapablankas
а где ВОЖДИ ?????

те которые на бесплатной сцене выступали с пламенными речами
RomaCrimea    22.01.2020, 16:31
Оценка:  +3
RomaCrimea
Руслана сгорела, Яйценюк застрелился, Порошок за свои деньги брусчатку ремонтирует...
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