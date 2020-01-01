Кольцевая вокруг Киева: В КОГА обещают активизировать строительство

Областная администрация обещает сделать данный проект своим приоритетом.

Читай также: Генплан Киева: Какие новые станции метро построят первыми?

В ближайшее время активизируется строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева. Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Отмечается, что за счет скоростного и комфортного объездного маршрута дороги столицы будут разгружены от транзитного транспорта.

БКАД — это приоритет в развитии инфраструктуры не городского и даже не регионального, а национального уровня. Принятие на государственном уровне решений о передаче и изъятии земельных участков в собственность под строительство БКАД ускорит все связанные с этим проектом процессы, — отметил глава КОГА Алексей Чернышов.

Читай также: Две новые ветки метро планируют построить в Киеве

Как отмечает издание “Факты“, предполагается, что после строительства со столичных дорог и мостов удастся убрать около 50 тысяч грузовиков и около 300 тысяч легковых автомобилей. Отмечается, что Киев — единственный большой город в Украине, который не имеет окружной дороги.

В КОГА также подчеркнули, что, освободив город от транзитного транспорта, удастся повысить безопасность дорожного движения в столице и улучшить экологию.

Есть все основания считать, что БКАД, работа над которой началась в далеком 2005 году, сдвинется с места. О проблемах и ходе работ будем информировать, — сообщил Алексей Чернышов.

Напомним, Кличко показал генплан столицы. Мэр рассказал, как будут развиваться районы Киева через 5, 10 и 20 лет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.