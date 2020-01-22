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Девушка на Porshe разбила шесть машин на парковке в Киеве

Комментариев: 7
По одним данным, она перепутала педали, по другим – у нее случился приступ.
В ДТП пострадало 6 машин
В ДТП пострадало 6 машин
кадр из видео

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В среду, 22 января, на одной из столичных парковок девушка за рулем автомобиля марки Porshe устроила масштабное ДТП. Об этом сообщает Фейсбук-сообщество “Киев Оперативный“.

Опубликованное видео последствий аварии сопровождается уточнением, что девушка спутала педали. О пострадавших не сообщается, но, судя по доступным кадрам, Porshe зацепил не менее шести автомобилей, повредив им крылья и двери.

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В комментариях под видео одна из пользователей написала, что была свидетелем аварии. По ее словам, девушке-водителю стало плохо, что и было причиной ДТП. Для водительницы якобы даже пришлось вызвать скорую.

Напомним, в Киеве девушка устроила два ДТП за полчаса и объяснила это тем, что первый день за рулем. Полицейские выяснили, что водительница вдобавок ко всему была еще и пьяна.

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Теги: ДТП, Киев, девушка, парковка, Porshe
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Комментариев (7)
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РАЗГЕЛЬДЯЙ    22.01.2020, 18:25
Оценка:  +5
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Хорошо что никого не задавила.
А то была бы 2 Зайцевой.
zevvs    22.01.2020, 18:24
Оценка:  -6
zevvs
Сказки для лохов.
ANDREICH    22.01.2020, 18:23
Оценка:  0
ANDREICH
вона тільки сосать вміє, а їхать не вміє, вночі знов до роботи яйця від члена відрізнять
YO_ZURI    22.01.2020, 18:10
Оценка:  0
YO_ZURI
конечно у нее был приступ
atos    22.01.2020, 18:13
Оценка:  -6
atos
Приступ матки, у девушек на Порше такое бывает, резко как зачешется, что сил нет и пошла куярить машины)))))
РАЗГЕЛЬДЯЙ    22.01.2020, 18:06
Оценка:  +13
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Права купила, педали перепутала.
Гемморой людям сделала.
Alkoholowe    22.01.2020, 17:59
Оценка:  +14
Alkoholowe
креветка тупая
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