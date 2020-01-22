Девушка на Porshe разбила шесть машин на парковке в Киеве

По одним данным, она перепутала педали, по другим – у нее случился приступ.

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В среду, 22 января, на одной из столичных парковок девушка за рулем автомобиля марки Porshe устроила масштабное ДТП. Об этом сообщает Фейсбук-сообщество “Киев Оперативный“.

Опубликованное видео последствий аварии сопровождается уточнением, что девушка спутала педали. О пострадавших не сообщается, но, судя по доступным кадрам, Porshe зацепил не менее шести автомобилей, повредив им крылья и двери.

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В комментариях под видео одна из пользователей написала, что была свидетелем аварии. По ее словам, девушке-водителю стало плохо, что и было причиной ДТП. Для водительницы якобы даже пришлось вызвать скорую.

Напомним, в Киеве девушка устроила два ДТП за полчаса и объяснила это тем, что первый день за рулем. Полицейские выяснили, что водительница вдобавок ко всему была еще и пьяна.

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