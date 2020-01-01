Под Киевом произошел масштабный пожар в Мебельном городке

Спасатели более трех часов тушили пожар в корпусе Мебельного городка на Петропавловской Борщаговке.



В Киево-Святошинском районе Киевской области вечером 22 января в здании магазина мебели возник пожар на площади около 600 кв.м, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Возгорание произошло в здании на территории Мебельного городка в поселке Петропавловская Борщаговка.

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