Под Киевом произошел масштабный пожар в Мебельном городке
Спасатели более трех часов тушили пожар в корпусе Мебельного городка на Петропавловской Борщаговке.
В Киево-Святошинском районе Киевской области вечером 22 января в здании магазина мебели возник пожар на площади около 600 кв.м, сообщает пресс-служба ГосЧС.
Возгорание произошло в здании на территории Мебельного городка в поселке Петропавловская Борщаговка.
На ликвидацию пожара спасателям понадобилось около трех часов. К тушению были привлечены 46 сотрудников ГосЧС и 10 единиц техники. Обошлось без жертв.
Напомним, ранее на стеклозаводе в Лисичанске Луганской области произошел масштабный пожар, а в Днепре горело общежитие колледжа.
Cмотрите фотогалерею: Под Киевом произошел масштабный пожар в Мебельном городке
Напомним, ранее на стеклозаводе в Лисичанске Луганской области произошел масштабный пожар, а в Днепре горело общежитие колледжа.
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