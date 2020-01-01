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Под Киевом произошел масштабный пожар в Мебельном городке

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Спасатели более трех часов тушили пожар в корпусе Мебельного городка на Петропавловской Борщаговке.
Спасатели на месте пожара
Спасатели на месте пожара
ДСНС

В Киево-Святошинском районе Киевской области вечером 22 января в здании магазина мебели возник пожар на площади около 600 кв.м, сообщает пресс-служба ГосЧС.
 
Возгорание произошло в здании на территории Мебельного городка в поселке Петропавловская Борщаговка.

На ликвидацию пожара спасателям понадобилось около трех часов. К тушению были привлечены 46 сотрудников ГосЧС и 10 единиц техники. Обошлось без жертв.


Напомним, ранее на стеклозаводе в Лисичанске Луганской области произошел масштабный пожар, а в Днепре горело общежитие колледжа.

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Теги: Киевская область, фото, мебель, пожар
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Источник: korrespondent.net

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