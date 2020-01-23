Хозяин Mercedes Sprinter уверен, что это был поджог. Мужчина предполагает, что это могли быть конкуренты.

В ночь на четверг в Киеве на Оболони по адресу улица Героев Днепра, 38, на проезжей части сгорел пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter. Об этом сообщает Информатор 23 января.

Вызов на линию 101 поступил около 04:45. Когда прибыли спасатели, то огонь уже полностью охватил микроавтобус. Ликвидировать пожар удалось за считанные минуты. Однако машина выгорела дотла. К счастью, никто не пострадал.

"Хозяин Mercedes уверен, что это был поджог. О пожаре ему сообщили соседи. Еще до приезда пожарных в машине была открыта дверь. Мужчина предполагает, что это могли быть конкуренты, так как он занимается пассажирскими перевозками", – говорится в сообщении.

На месте работали две единицы техники спасателей и около 10 человек личного состава. Также дежурили патрульные и медики. Причины возгорания будут выяснять правоохранители.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве на Оболони дотла сгорела маршрутка

Отметим, что это не первый инцидент с маршрутками на Оболони. В июне прошлого года на той же улице Героев Днепра неизвестные средь бела дня подожгли маршрутку "коктейлями Молотова".

А в августе возле станции метро Лесная взорвалась и сгорела маршрутка сообщением Киев-Бровары. Никто не пострадал.

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