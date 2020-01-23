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На улицы Киева вышло почти 200 снегоуборочных машин

Комментариев: 1
Ночью в Киеве выпал снег.
На улицы Киева вышло почти 163 снегоуборочных машин
На улицы Киева вышло почти 163 снегоуборочных машин

В ночь на 23 января в Киеве выпал снег. На дорогах его убирали 163 снегоуборочноые машины. Кроме того на улицах работает техника и бригады ручной уборки на тротуарах. Об этом сообщили в в пресс-службе “Киевавтодора“.

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“Учитывая прогноз синоптиков, ночью дежурили 321 единицы снегоуборочной техники. К работе привлекали 163 единицы. Основная работа по обработке дорог противогололедными средствами закончилась еще до 7 утра“ - сообщил замдиректора “Киевавтодор“ Валентин Осипов.

Напомним, под Киевом произошел масштабный пожар в Мебельном городке.

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Теги: снег, Киев, снегоуборочная техника
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Комментариев (1)
МаксимУм    23.01.2020, 13:51
Оценка:  +11
МаксимУм
И куда они вышло? Не видел...
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