На улицы Киева вышло почти 200 снегоуборочных машин

Ночью в Киеве выпал снег.

В ночь на 23 января в Киеве выпал снег. На дорогах его убирали 163 снегоуборочноые машины. Кроме того на улицах работает техника и бригады ручной уборки на тротуарах. Об этом сообщили в в пресс-службе “Киевавтодора“.

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“Учитывая прогноз синоптиков, ночью дежурили 321 единицы снегоуборочной техники. К работе привлекали 163 единицы. Основная работа по обработке дорог противогололедными средствами закончилась еще до 7 утра“ - сообщил замдиректора “Киевавтодор“ Валентин Осипов.

Напомним, под Киевом произошел масштабный пожар в Мебельном городке.

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