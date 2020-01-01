Уборная КГГА получила туалетную премию

В Киеве выбирали лучшие туалеты.

Один из туалетов-победителей конкурса facebook.com/ukrbestwc

В Киеве прошла церемония награждения премии “Лучшая туалетная комната-2019“. На ней были объявлены победителей в 4 номинациях. В двух категориях награду получила уборная Киевской городской госадминистрации. Об этом сообщается на странице конкурса в Facebook.

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Жюри конкурса оценивало туалеты по четырем критериям: чистота, технологичность, удобство, дизайн.



Туалет КГГА выиграл в номинациях “Государственные учреждения и общественные приемные“ и “Инклюзивный туалет“.



Среди категории “Театры, кинотеатры, музеи, торговые центры, выставочные комплексы и сфера услуг“ высшую оценку получили: Киевский академический театр кукол (Киев), Victoria Museum (Киев), Музей Становления украинской нации (Киев), Художественное пространство Artarea (Киев).

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Названы и лучшие уборные в отелях, ресторанах и кафе: ресторан “Первак“ (Киев), ресторан таверна “Флибустьер“ (Киев), Madame Josy (Киев), Bernardazzi restaurant (Одесса), Ковчег (Тернополь), Ресторан “За двумя зайцами“ (Киев), Музейная ресторан “Старая Мельница“ (Тернополь), Фламинго Пастерия (Тернополь), Фламинго Пиццерия (Тернополь), Vinsanto Wine bar (Киев), Rehub Buher (Киев), Dvor 12 (Одесса), “Каламбур“ самогонный Ресторан (Тернополь).

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Жюри выбрали и лучшие общественные туалеты: Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького (Харьков), Парк Наталья (Киев), Общественный туалет на Андреевском спуске (Киев).



Отметим, что организатором конкурса является Музей истории туалета.

Напомним, в аэропорту Финляндии открыли туалеты для питомцев.

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