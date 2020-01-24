В Киеве на улице зарезали мужчину

В столице конфликт закончился убийством. Инцидент произошел в Святошинском районе недалеко от станции скоростного трамвая.

В Киеве в Святошинском районе зарезали мужчину - пострадавшего несколько раз ударили ножом, вследствие чего он скончался. Об этом сообщает Информатор.

Вызов на линию 102 правоохранители получили около 21.00 в четверг, 23 января.

По словам очевидца, возле дома встретились двое мужчин, они стояли и разговаривали. Позже к ним подошел третий и начал кричать на погибшего, а впоследствии с нецензурной лексикой несколько раз ударил его в живот ножом. После этого пострадавший упал, а двое мужчин ушли в неизвестном направлении.

Информатор

Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего. На вид ему около 30 лет, при нем были личные вещи. На его теле нашли как минимум два проникающих ранения. На месте работали патрульные, медики, кинологи и следственно-оперативная группа.

Напомним, что ранее в Никополе девушку изнасиловали на "собеседовании" и пытались убить. Мужчина предложил девушке работу по уходу за ребенком и пригласил на собеседование. Когда девушка приехала, он ее изнасиловал, а на следующий день пытался убить.

Также сообщалось, что в Кривом Роге мужчина зарезал двух родственников. Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а преступление совершил "в результате помутнения рассудка", сообщают местные СМИ.

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