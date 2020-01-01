В Киеве обворовали посетителя спортклуба на 1 млн гривен
В Киеве в спортклубе Sportlife на Позняках неизвестный мужчина вскрыл шкафчик одного из посетителей и забрал сумку с имуществом на один миллион гривен, при этом сам вор засветился на камеру. Об этом сообщает Киев Оперативный у себя в Facebook.
Читай также: В Киеве на Оболони дотла сгорела маршрутка
После совершенной кражи, вор отправился в банкомат, где начал снимать деньги с украденной карточки. Пропажу заметил сам посетитель после того как ему стали приходить смс о снятии денег со счета.
Мужчина бросился к шкафчику и после обнаружения пропажи вещей поднял тревогу, обратившись за помощью к охране и полиции.
На данный момент ведется поиск вора.
Напомним, ранее в Киеве на улице зарезали мужчину.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.