В Киеве обворовали посетителя спортклуба на 1 млн гривен

Вор вынес сумку с имуществом и попал на камеры видеонаблюдения.

Вор вынес имущество на сумму в один миллион гривен Скриншот

В Киеве в спортклубе Sportlife на Позняках неизвестный мужчина вскрыл шкафчик одного из посетителей и забрал сумку с имуществом на один миллион гривен, при этом сам вор засветился на камеру. Об этом сообщает Киев Оперативный у себя в Facebook.

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После совершенной кражи, вор отправился в банкомат, где начал снимать деньги с украденной карточки. Пропажу заметил сам посетитель после того как ему стали приходить смс о снятии денег со счета.

Мужчина бросился к шкафчику и после обнаружения пропажи вещей поднял тревогу, обратившись за помощью к охране и полиции.

На данный момент ведется поиск вора.

Напомним, ранее в Киеве на улице зарезали мужчину.

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