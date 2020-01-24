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В Киеве закрыли 5 центральных станций метро: Ищут бомбу

Комментариев: 1
Неизвестный сообщил о минировании.
В Киеве не работают 5 станций метро
В Киеве не работают 5 станций метро
facebook.com/kyivmetro

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В Киеве из-за анонимного сообщения о минировании закрыты сразу пять центральных станций метро - “Крещатик“, “Площадь Льва Толстого“, “Дворец спорта“, “Золотые ворота“ и “Театральная“. Об этом сообщает официальная страница КП “Киевметрополитен“ в Facebook.

Внимание! В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят поочередно проверку станций “Крещатик“, “Площадь Льва Толстого“, “Дворец спорта“, “Золотые ворота“, “Театральная“ с временным закрытием станций, — сказано в сообщении.

Напомним, на железнодорожной станции на Донбассе обезвредили мощное взрывное устройство. На бомбу случайно наткнулся полицейский патруль.

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Теги: метрополитен, метро, Киев, станция, минирование, телефонный терроризм
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Комментариев (1)
Хюндай    24.01.2020, 18:58
Оценка:  0
Хюндай
Да достали уже своими звонками,как людям домой доехать.
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