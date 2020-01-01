В Киеве задержали воров, орудовавших в спортклубах

Вор вынес из спортклуба на Позняках часы посетителя за 30 тысяч долларов, а также вещи почти на миллион.

В сети появилось видео с одним из задержанных воров, которые подозреваюся в кражах в спортклубах Киева, ролик появился в Facebbok паблика Киев Оперативный в пятницу, 24 декабря.

Как известно, злоумышленники украли у посетителя фитнес-клуба на Позняках вещей на почти 900 тысяч гривен. Только его часы стоили 30 тысяч долларов. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Пострадавший сам сообщил о краже вещей охране и полиции после того, как, находясь в зале, он начал получать сообщения о попытке снятия средств с его счетов. После этого он бросился к шкафу, чтобы проверить наличие ценных вещей.

Позже стало известно, что воров задержали. Им грозит срок от 7 до 12 лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet