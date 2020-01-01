В Киеве задержали воров, орудовавших в спортклубах
Вор вынес из спортклуба на Позняках часы посетителя за 30 тысяч долларов, а также вещи почти на миллион.
В сети появилось видео с одним из задержанных воров, которые подозреваюся в кражах в спортклубах Киева, ролик появился в Facebbok паблика Киев Оперативный в пятницу, 24 декабря.
Как известно, злоумышленники украли у посетителя фитнес-клуба на Позняках вещей на почти 900 тысяч гривен. Только его часы стоили 30 тысяч долларов. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Пострадавший сам сообщил о краже вещей охране и полиции после того, как, находясь в зале, он начал получать сообщения о попытке снятия средств с его счетов. После этого он бросился к шкафу, чтобы проверить наличие ценных вещей.
Позже стало известно, что воров задержали. Им грозит срок от 7 до 12 лет.
Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева обокрали квартиру судьи.
Напомним, в Киеве мошенники забрали у курьера финучреждения 1,5 миллиона гривен. Инцидент произошел в Шевченковском районе.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент