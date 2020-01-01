Закрыты станции метро Крещатик, Площадь Льва Толстого, Дворец спорта, Золотые ворота и Театральная.

Из-за "минирования" в Киеве закрыли сразу пять центральных станций метро Киевский метрополитен/Facebook

В Киеве снова перекрыли центральные станции метро из-за анонимного звонка о "минировании". Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter в пятницу, 24 января.

"В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят поочередно проверку станций Крещатик, Площадь Льва Толстого, Дворец спорта, Золотые ворота, Театральная с временным закрытием станций", - сказано в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве в час пик закрыты пять центральных станций метро

Напомним, что в последний раз станцию метро в Киеве "заминировали" 10 января. В полицию поступил анонимный звонок о минировании станции метро Майдан Незалежности. Станцию временно закрыли, она возобновила работу после проверки.

Также сообщалось, что в аэропорт Одессы заехал микроавтобус, водитель кричал о бомбе. Мужчина в балаклаве и в куртке с надписью "совесть" заехал в аэропорт и начал кричать о наличии взрывчатки. Его задержали.

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