Метро в Киеве возобновило работу

Сообщение о минировании пяти станций в центре столицы не подтвердилось. Станции работают в обычном режиме.

Киевский метрополитен возобновил работу после ложного сообщения о минировании. Об этом вечером в пятницу, 24 января, сообщает пресс-служба метро.

Отмечается, что минирование станций Крещатик, Площадь Льва Толстого, Дворец спорта, Золотые ворота и Театральная не подтвердилось, правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов.

"Правоохранители провели необходимые проверки. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Все станции работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Киеве в час пик закрыты пять центральных станций метро из-за сообщения о минировании.

Напомним, что в последний раз станцию метро в Киеве "заминировали" 10 января. В полицию поступил анонимный звонок о минировании станции метро Майдан Незалежности. Станцию временно закрыли, она возобновила работу после проверки.

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