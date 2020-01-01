В Киеве вновь закрыли центральную станцию метро

Станцию метро Крещатик второй раз за сутки перекрывают из-за сообщения о минировании. Накануне вечером информация не подтвердилась.

Утром в субботу, 25 января, В Киеве станцию метро Крещатик закрыли на вход и выход, также не работает пересадка. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Отмечается, что причиной стал анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Напомним, накануне вечером из-за "минирования" закрывали сразу пять центральных станций метрополитена: Крещатик, Площадь Льва Толстого, Дворец спорта, Золотые ворота и Театральная.

Никаких взрывоопасных предметов не нашли. Впоследствии метро возобновило работу в штатном режиме.

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