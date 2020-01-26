В Киеве автомобиль вылетел на встречку: один человек погиб

Водитель автомобиля по невыясненной причине потерял управление, вылетел на встречку и столкнулся там с машиной, пассажирка которой погибла в результате столкновения.

В Киеве автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, пассажирка которой погибла на месте. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в воскресенье, 26 января.

Как сказано в публикации, автомобиль Reneau почти километр двигался в направлении Броваров.

"Затем по непонятным пока причинам водитель Reneau теряет управление и вылетает на встречную полосу, перескочив через зеленую зону. Там произошло столкновение с KIA, который двигался в направлении Киева", - информирует страница.

После ДТП Reneau перевернулся, а KIA залетел в кусты. В KIA погибла пассажирка, пострадал еще один пассажир. Водитель этого авто также травмирован, но от госпитализации отказался.

Водитель Reneau госпитализирован. У Reneau вылетело заднее левое колесо. Связано ли это с выездом на встречную полосу, пока неизвестно.

Ранее под Киевом в Ирпене микроавтобус, пытаясь уйти от преследования копов, протаранил три авто и врезался в МАФ. Пострадали два человека. Водитель микроавтобуса сбежал.

А в Днепре автомобиль ЗАЗ насмерть сбил двух мужчин. ДТП случилось возле пешеходного перехода на неосвещенном участке дороге.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet