В столице парень дрался с вором до приезда полиции

Злоумышленник вытащил из рюкзака потерпевшей кошелек и пытался бежать, но его догнал свидетель преступления.

В дежурную часть столичной полиции позвонила киевлянка с сообщением о том, что на улице Соломенской ее ограбил незнакомец. На место происшествия немедленно была направлена ​​группа быстрого реагирования, которая находилась недалеко от места совершения преступления и следственно-оперативная группа территориального подразделения. Об этом сообщает Нацполиция.

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Приехавшие на вызов полицейские обнаружили двух мужчин, между которыми происходила драка. Также полицейские пообщались с потерпевшей, которая пояснила, что на выходе из троллейбуса она почувствовала, как кто-то залез в ее рюкзак. Когда она оглянулась, то увидела мужчину, который бежал с ее деньгами в руках. Девушка начала звать на помощь, на что отреагировал неравнодушный прохожий и бросился догонять обидчика.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался житель столицы, 1978 года рождения. Выяснилось, что фигурант неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение краж на территории столицы.

Следственным Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве конфликт с иностранцами закончился стрельбой.