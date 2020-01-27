Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве молодого парня придавило краном, он не выжил

Комментариев: 0
Трагедия произошла на металлобазе в Дарницком районе.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

В Дарницком районе столицы на одной из промзон на улице Ремонтной произошла трагедия. Во время разгрузки металла придавило молодого парня. Врачи оказались бессильны, мужчина скончался. Об этом сообщает Информатор

Читай также: В Киеве автомобиль вылетел на встречку: один человек погиб

Инцидент произошел в субботу, 25 января, во время разгрузки металла.

В полиции сообщили, что на территории металлобазы работал кран-перегружатель. Рядом, в запрещенной зоне, стоял мужчина. Во время маневра техники его придавило к забору. Рабочие, увидев это, поспешили на помощь, однако помочь парню были уже не в силах.

Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Погибшему было 29 лет.

Подробности случившегося устанавливаются. 

Читай также: В Киеве задержали воров, орудовавших в спортклубах

Напомним, ранее в столице парень дрался с вором до приезда полиции.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Киев, Кран, Трагедия, Металлобаза
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
SEMPENTY    27.01.2020, 10:01
Оценка:  0
SEMPENTY
Я знаю эту металлобазу. Трагедия есть трагедия, но при чем здесь это фото не имеющее к событию никакого отношения? Какой дебил его поставил в админку?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь