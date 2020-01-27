В Киеве молодого парня придавило краном, он не выжил

Трагедия произошла на металлобазе в Дарницком районе.

В Дарницком районе столицы на одной из промзон на улице Ремонтной произошла трагедия. Во время разгрузки металла придавило молодого парня. Врачи оказались бессильны, мужчина скончался. Об этом сообщает Информатор.

Читай также: В Киеве автомобиль вылетел на встречку: один человек погиб

Инцидент произошел в субботу, 25 января, во время разгрузки металла.

В полиции сообщили, что на территории металлобазы работал кран-перегружатель. Рядом, в запрещенной зоне, стоял мужчина. Во время маневра техники его придавило к забору. Рабочие, увидев это, поспешили на помощь, однако помочь парню были уже не в силах.

Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Погибшему было 29 лет.

Подробности случившегося устанавливаются.

Читай также: В Киеве задержали воров, орудовавших в спортклубах

Напомним, ранее в столице парень дрался с вором до приезда полиции.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.