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В центре Киева нашли взрывное устройство: Детонировали на месте

Комментариев: 2
Правоохранители провели контролируемую детонацию взрывного устройства в центре Киева.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Пресс-служба полиции

В ночь на 25 января, на улице Генерала Алмазова в Киеве, прохожий нашел пакет, в котором находилась взрывчатка. Прибывшие на место взрывотехники произвели контролируемую детонацию взрывного устройства. Об этом сообщает "Информатор".

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По словам источников издания в правоохранительных органах, мужчина обнаружил опасную находку на парапете. Из перемотанного армированным скотчем пакета торчали провода. На место прибыли взрывотехники, которые произвели контролируемый детонацию. При взрыве никто не пострадал.

Правоохранители выясняют, как взрывное устройство оказалось в центре Киева.

Напомним, в Киеве конфликт с иностранцами закончился стрельбой.

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Теги: взрывчатка, Киев, детонация, взрывотехники
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    27.01.2020, 10:41
Оценка:  +11
SEMPENTY
А где это в Киеве ул Алмазова?
barakuda*777    27.01.2020, 10:49
Оценка:  +1
barakuda*777
Это у педальки нужно спрашивать,он точно знает )))
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