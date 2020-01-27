В центре Киева нашли взрывное устройство: Детонировали на месте

Правоохранители провели контролируемую детонацию взрывного устройства в центре Киева.

В ночь на 25 января, на улице Генерала Алмазова в Киеве, прохожий нашел пакет, в котором находилась взрывчатка. Прибывшие на место взрывотехники произвели контролируемую детонацию взрывного устройства. Об этом сообщает "Информатор".

Читай также: В Киеве молодого парня придавило краном, он не выжил

По словам источников издания в правоохранительных органах, мужчина обнаружил опасную находку на парапете. Из перемотанного армированным скотчем пакета торчали провода. На место прибыли взрывотехники, которые произвели контролируемый детонацию. При взрыве никто не пострадал.



Правоохранители выясняют, как взрывное устройство оказалось в центре Киева.

Напомним, в Киеве конфликт с иностранцами закончился стрельбой.