В Киеве горит здание бывшего Министерства культуры: Людей эвакуируют

В бывшем здание Минкульта на улице Ивана Франко, 19 произошел пожар.

Утром 27 января, в Киеве, загорелось административное здании Министерства культуры, молодежи и спорта Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

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"В помещении бывшего Министерства культуры (ул. Ивана Франко, 19) произошел пожар. Работают подразделения ГСЧС. Большинство сотрудников эвакуированы, эвакуация продолжается", - сообщили в Минкульте.

Информации о пострадавших на данный момент нет.





Напомним, в центре Киева нашли взрывное устройство: Детонировали на месте.