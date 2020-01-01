Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве горит здание бывшего Министерства культуры: Людей эвакуируют

Комментариев: 0
В бывшем здание Минкульта на улице Ивана Франко, 19 произошел пожар.
В бывшем здании Минкульта произошел пожар
В бывшем здании Минкульта произошел пожар
скриншот

Утром 27 января, в Киеве, загорелось административное здании Министерства культуры, молодежи и спорта Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта. 

Читай также: В Киеве молодого парня придавило краном, он не выжил

"В помещении бывшего Министерства культуры (ул. Ивана Франко, 19) произошел пожар. Работают подразделения ГСЧС. Большинство сотрудников эвакуированы, эвакуация продолжается", - сообщили в Минкульте.

Информации о пострадавших на данный момент нет.



Напомним, в центре Киева нашли взрывное устройство: Детонировали на месте.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Пожар, эвакуация, Минкульт, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь