На детской площадке в Киеве нашли гранату

Опасную находку обнаружили в песочнице на детской площадке.

27 января, в Киеве, коммунальщики обнаружили гранату прямо в песочнице на детской площадке на улице Выговского (Гречко), 11а. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Киев Оперативный.

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Правоохранители огородили территорию детской площадки, на место выехали взрывотехники.



Это уже вторая опасная находка на улицах Киева за несколько дней: в ночь на 25 января, на улице Генерала Алмазова в Киеве, прохожий нашел пакет, в котором находилась взрывчатка. Прибывшие на место взрывотехники произвели контролируемую детонацию взрывного устройства.





Напомним, в Киеве конфликт с иностранцами закончился стрельбой.