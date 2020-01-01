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На детской площадке в Киеве нашли гранату

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Опасную находку обнаружили в песочнице на детской площадке.
На детской площадке в Киеве нашли гранату
На детской площадке в Киеве нашли гранату
скриншот

27 января, в Киеве, коммунальщики обнаружили гранату прямо в песочнице на детской площадке на улице Выговского (Гречко), 11а. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Киев Оперативный.

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Правоохранители огородили территорию детской площадки, на место выехали взрывотехники. 

Это уже вторая опасная находка на улицах Киева за несколько дней: в ночь на 25 января, на улице Генерала Алмазова в Киеве, прохожий нашел пакет, в котором находилась взрывчатка. Прибывшие на место взрывотехники произвели контролируемую детонацию взрывного устройства.



Напомним, в Киеве конфликт с иностранцами закончился стрельбой.

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Теги: граната, Киев, детская площадка, песочница
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