В Киеве зафиксирован один случай коронавируса
В Киеве зафиксировали первый случай коронавируса в этом году. Об этом свидетельствуют результаты исследования государственного учреждения “Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины“.
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Медики уточнили, что данный штамм коронавируса не является новым вирусом из Китая.
“По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) – 3, грипп А нетипичный – 1, грипп В – 3, аденовирус – 2, бокавирус – 1, коронавирус – 1 (НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НОВЫМ КИТАЙСКИМ КОРОНАВИРУСОМ) и риновирус – 1“, - сообщили в ведомстве.
Напомним, в СНБО рассказали, что будут делать с коронавирусом.
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