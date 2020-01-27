В Киеве зафиксирован один случай коронавируса

Зафиксированный в столице случай коронавируса не является новым вирусом из Китая.

В Киеве зафиксировали первый случай коронавируса в этом году. Об этом свидетельствуют результаты исследования государственного учреждения “Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины“.

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Медики уточнили, что данный штамм коронавируса не является новым вирусом из Китая.



“По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) – 3, грипп А нетипичный – 1, грипп В – 3, аденовирус – 2, бокавирус – 1, коронавирус – 1 (НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НОВЫМ КИТАЙСКИМ КОРОНАВИРУСОМ) и риновирус – 1“, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в СНБО рассказали, что будут делать с коронавирусом.