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В Киеве зафиксирован один случай коронавируса

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Зафиксированный в столице случай коронавируса не является новым вирусом из Китая.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Киеве зафиксировали первый случай коронавируса в этом году. Об этом свидетельствуют результаты исследования государственного учреждения “Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины“.

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Медики уточнили, что данный штамм коронавируса не является новым вирусом из Китая. 

По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) – 3, грипп А нетипичный – 1, грипп В – 3, аденовирус – 2, бокавирус – 1, коронавирус – 1 (НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НОВЫМ КИТАЙСКИМ КОРОНАВИРУСОМ) и риновирус – 1“, - сообщили в ведомстве.

 

 

Напомним, в СНБО рассказали, что будут делать с коронавирусом.

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Теги: Киев, вирус, Минздрав, коронавирус
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Комментариев (1)
Сливной-Бачок    27.01.2020, 14:37
Оценка:  0
Сливной-Бачок
Что-то не верится Су.камера Народ
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