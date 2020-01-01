В Киеве возле КПИ двое мужчин напали на 15-летнего подростка с ножом

Угрожая ножом, мужчины отобрали у несовершеннолетнего мобильный телефон и личные вещи.

Двое мужчин в Киев в районе Киевского политехнического института совершили разбойное нападение на 15-летнего подростка. Угрожая ножом, они отобрали у парня личные вещи и мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Так, в дежурную часть Соломенского управления полиции от местной жительницы поступило сообщение о том, что на ее несовершеннолетнего сына напали двое незнакомцев и отобрали личные вещи.

Начальник Соломенского управления полиции Павел Василенко рассказал, что полицейские осмотрели место происшествия и пообщались с заявительницей.

Нож и украденные вещи kyiv.npu.gov.ua

Женщина сообщила, что возле остановки “Политехнический институт“ ее 15-летнему сыну угрожали ножом двое неизвестных. Также она отметила, что у ребенка отобрали мобильный телефон, деньги и личные вещи, - говорится в сообщении.

В ходе отработки прилегающей территории полицейские заметили мужчин, похожих по приметам на нападавших, и остановили их для проверки. Во время поверхностного осмотра у правонарушителей обнаружили вещи пострадавшего.

Украденные вещи kyiv.npu.gov.ua

Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались 27-летний уроженец Хмельницкой области и 21-летний уроженец Киевской области. Фигуранты уже попадали в поле зрения правоохранителей за совершение краж и грабежей. Кроме этого, в ходе досудебного расследования мы выяснили, что накануне мужчины избили и отобрали мобильный телефон у 21-летнего местного жителя, - добавили в полиции.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в столице парень дрался с вором до приезда полиции.

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