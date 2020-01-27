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Стрельба в Гидропарке: Боевик "ДНР" ранил полицейского

Комментариев: 5
Правоохранители задержали 36-летнего командира разведки террористического формирования "Оплот".
Правоохранители задержали террориста"ДНР", который стрелял в полицейских
Правоохранители задержали террориста"ДНР", который стрелял в полицейских
npu.gov.ua

Правоохранители задержали мужчину, который открыл огонь по полицейским в столичном Гидропарке в ночь на 25 января. Им оказался командир разведки террористического формирования “Оплот“, участвующего в военных действиях на стороне боевиков “ДНР“. Об этом сообщили в Национальной полиции.

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Правоохранители установили, что в ночь на 25 января, двое участковых офицеров полиции, в свободное от работы время, без оружия и формы, находились в одном из ресторанов. К ним подошел неизвестный и начал провоцировать конфликт. Он предложил выяснить отношения на улице. Камеры наблюдения зафиксировали, как он заряжал пистолет, ожидая полицейских.

На улице преступник достал оружие и выстрелил в одного из офицеров, но произошла осечка. Тогда он выстрелил в грудь втором полицейскому. Когда офицер наклонился над раненым коллегой, злоумышленник приставил к его голове пистолет и повторно выстрелил, однако и на этот раз произошла осечка. После этого стрелявший сбежал с места преступления.

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“Личность стрелка быстро установили. Им оказался 36-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления уроженец Донецкой области. Согласно информации на сайте “Миротворец“, мужчина проходил службу в незаконных вооруженных формированиях так называемой “ДНР“, является командиром разведки подразделения “Оплот“, участвовал в боях под Дебальцево и Иловайск,“ - сообщили в пресс-службе полиции.

Правоохранители оперативно задержали преступника. Ему объявили о подозрении по статье 296, ч.4 (хулиганство) УКУ. Он взят под стражу.

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Раненый 25-летний офицер полиции прооперирован и находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает. 


Напомним, в Киеве возле КПИ двое мужчин напали на 15-летнего подростка с ножом.

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Теги: полиция, "Оплот", "ДНР", стрельба, Гидропарк
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Комментариев (5)
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Операторська    27.01.2020, 16:13
Оценка:  +1
Операторська
так тепер можна хуліганити з пістолетом? а ще зразу подумав, що поліцаї 60-річні пенсіонери, а виявилось що канцеляристи або ж в ду*у пяні були ...
Coюзник    27.01.2020, 16:04
Оценка:  +4
Coюзник
Разведчик с боевым опытом ... две осечки ... заряжал по камерами наблюдения ... как-то не складно.
Кайдаш    27.01.2020, 16:04
Оценка:  +4
Кайдаш
Что-то нездоровое творится в Городе... Вчера какое-то пьяное (или обдолбаное) быдло прицепилось ко мне с вопросом "Где воевал?..." Пришлось жёстко ответить
dimasvetik    27.01.2020, 15:54
Оценка:  +8
dimasvetik
что за нах! какое хулеганство!
РАЗГЕЛЬДЯЙ    27.01.2020, 16:01
Оценка:  +5
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Денег дал, и получилось хулиганка.
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