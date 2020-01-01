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В Киеве мошенники обманули женщину почти на 1 млн гривен

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Мошенники позвонили женщине по телефону и сказали, что её дочь попала в ДТП.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

Прокуратура Киева объявила 23-летнему парню подозрение в мошенничестве после того, как он обманным путем завладел денежными средствами на общую сумму почти 1 млн гривен. Деньги женщина отдала, так как поверила, что ее дочь нуждается в помощи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. 

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Как установило следствие, подозреваемый работал в паре с неустановленной следствием женщиной, которая и позвонила потерпевшей.

Представившись ее дочерью, злоумышленница сообщила, что спровоцировала ДТП, в ходе которого пострадал человек, и во избежание наказания необходимо передать крупную сумму денег мужчине, который уже ждет у подъезда.

Будучи введенной в заблуждение, женщина собрала все имеющиеся средства и уже через несколько минут передала 39 тыс. Долларов США и 100 евро 23-летнему мошеннику якобы на решение проблем, которые возникли у ее дочери, - говорится в сообщении.

Указанными средствами человек распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 972 тыс гривен.

 Действия “телефонного мошенника“ квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). 

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Сейчас злоумышленник находится под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 973 тыс. гривен.

Напомним, ранее в Киеве задержали воров, орудовавших в спортклубах.

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Теги: Киев, Мошенники, ДТП, Обман
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