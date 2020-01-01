В Киеве "заминировали" ЖД вокзал: Всех эвакуировали
Железнодорожный вокзал Киева проверяют взрывотехники.
27 января неизвестные сообщили о "минировании" Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Вокзал проверяют взрывотехники, всех людей эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Читай также: На детской площадке в Киеве нашли гранату
"Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители. Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - сообщили в предприятии.
Напомним, в центре Киева нашли взрывное устройство: Детонировали на месте.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.