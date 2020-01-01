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В Киеве "заминировали" ЖД вокзал: Всех эвакуировали

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Железнодорожный вокзал Киева проверяют взрывотехники.
В Киеве "заминировали" ЖД вокзал
В Киеве "заминировали" ЖД вокзал
uz.gov.ua

27 января неизвестные сообщили о "минировании" Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Вокзал проверяют взрывотехники, всех людей эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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"Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители. Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - сообщили в предприятии.



Напомним, в центре Киева нашли взрывное устройство: Детонировали на месте.

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Теги: жд вокзал, Киев, минирование, взрывотехники, эвакуация
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