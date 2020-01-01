В Киеве "заминировали" ЖД вокзал: Всех эвакуировали

Железнодорожный вокзал Киева проверяют взрывотехники.

27 января неизвестные сообщили о "минировании" Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Вокзал проверяют взрывотехники, всех людей эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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"Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители. Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - сообщили в предприятии.

Напомним, в центре Киева нашли взрывное устройство : Детонировали на месте.