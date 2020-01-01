В Киеве задержали вора, обокравшего певицу MARUV
Правоохранители задержали в Киеве иностранца, который вечером 11 января обокрал автомобиль певицы MARUV (Анны Корсун). Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
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Полицейские опросили свидетелей кражи и проверили камеры наблюдения. В результате следственных действий был задержан гражданин другой страны 1979 года рождения. Во время обыска, дома у подозреваемого были обнаружены вещественные доказательства кражи.
Суд поместил подозреваемого в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога в размере 630 тысяч гривен. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве мошенники обманули женщину почти на 1 млн гривен
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