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Названа возможная причина пожара в здании Минкульта

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Из трехэтажного здания на улице Ивано Франко эвакуировали 220 человек. Никто не пострадал.
Последствия пожара в здании Минкультуры
Последствия пожара в здании Минкультуры
Нацгвардия Украины

Причиной пожара в административном здании Министерства культуры, молодежи и спорта Украины в центре Киева могла стать неисправность проводки. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии в Facebook в понедельник, 27 января.

"По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность проводки, что и повлекло задымление здания", – говорится в сообщении.

В Нацгвардии напомнили, что сегодня в 10:14 в трехэтажном здании Минкультуры на улице Ивана Франки возникло задымление, в результате возгорания в подвальном помещении.

На тот момент в здании министерства дежурили военнослужащие 22-й бригады охраны дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств НГУ, которые и вызвали спасателей и кареты скорой помощи на место происшествия.

Cмотрите фотогалерею: Названа возможная причина пожара в здании Минкульта

Отмечается, что до приезда спасателей нацгвардейцы смогли эвакуировать 220 человек персонала, который находился в здании. Пожар был потушен в 11:24. Никто не пострадал.

На прошлой неделе в Одесской области рядом с отделением пожарных сгорел автобус Нацгвардии.

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Теги: Киев, фото, огонь, пожар, пожарные, министерство культуры, Национальная гвардия, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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