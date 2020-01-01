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На Троещине в Киеве у трамвая на ходу отвалились колеса

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ДТП произошло на перекрестке улиц Сабурова и Закревского. Теперь движение трамваев заблокировано, рабочие пытаются починить трамвай.
На Троещине у едущего трамвая отвалились колеса
На Троещине у едущего трамвая отвалились колеса
facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на Троещине трамвай на ходу "потерял" колеса. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook в понедельник, 27 января.

Инцидент произошел сегодня на перекрестке улиц Сабурова и Закревского. В результате происшествия на данном участке заблокировано движение трамваев.

"На перекрестке Закревского и Сабурова рабочие пытаются починить трамвай. Движение трамваев пока заблокирован.", - сказано в публикации.

Напомним, что ранее в Одессе пассажиры толкали обесточенный трамвай. В КП Одесгорэлектротранс данный инцидент подтвердили и пообещали наказать водителя трамвая.

Также сообщалось, что в Днепре загорелся трамвай с людьми. Инцидент произошел в час пик, когда общественный транспорт был переполнен пассажирами.

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Теги: Киев, ДТП, Трамвай, Троещина
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Источник: korrespondent.net

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