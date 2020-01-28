Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве из-за ДТП остановились троллейбусы

Комментариев: 0
Авария произошла на пересечении улиц Вышгородской и Западынской на Куреневке. Вследствие инцидента женщина получила травму головы.
Из-за ДТП в Киеве блокировалось движение общественного транспорта
Из-за ДТП в Киеве блокировалось движение общественного транспорта
Информатор

В Киеве из-за ДТП на пересечении улиц Вышгородская и Западынская временно блокировалось движение троллейбусов. Авария произошла около 23:00 понедельника, 27 января, сообщает Информатор.

Водители не разобрались, кому нужно уступить дорогу на перекрестке, вследствие чего пассажирка одного из автомобилей получила незначительные травмы головы.

Троллейбусы в сторону улицы Кирилловской выстроились в ряд до тех пор, пока машины не убрали с дороги. На месте инцидента работали полицейские и медики.

Ранее сообщалось, что в Харькове трамвай сбил насмерть мужчину. А на Троещине в Киеве у трамвая на ходу отвалились колеса

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, ДТП, видео, фото, авария, тролейбус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь