В Киеве из-за ДТП остановились троллейбусы

Авария произошла на пересечении улиц Вышгородской и Западынской на Куреневке. Вследствие инцидента женщина получила травму головы.

В Киеве из-за ДТП на пересечении улиц Вышгородская и Западынская временно блокировалось движение троллейбусов. Авария произошла около 23:00 понедельника, 27 января, сообщает Информатор.

Водители не разобрались, кому нужно уступить дорогу на перекрестке, вследствие чего пассажирка одного из автомобилей получила незначительные травмы головы.

Троллейбусы в сторону улицы Кирилловской выстроились в ряд до тех пор, пока машины не убрали с дороги. На месте инцидента работали полицейские и медики.

Ранее сообщалось, что в Харькове трамвай сбил насмерть мужчину. А на Троещине в Киеве у трамвая на ходу отвалились колеса.

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