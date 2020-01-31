Организатор успел заработать на проститутках 17 млн гривен. Он также проводил скрытую видеозапись клиентов.

В Киеве полиция пресекла деятельность сети борделей, которые маскировались под массажные салоны. Об этом в пятницу, 31 января, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Сообщники размещали в интернете объявления об услугах эротического массажа и таким образом подыскивали клиентов", - говорится в сообщении.

Полицейские провели обыски по месту расположения "массажных" салонов, где изъяли вещественные доказательства преступной деятельности фигурантов - деньги, мобильные телефоны, черновые записи и эротические игрушки.

"Главный организатор - 38-летний уроженец Днепропетровской области, занимался обустройством мест для оказания сексуальных услуг и получал 65% прибыли. Кроме того, с помощью скрытой видеокамеры, вмонтированной в зеркало, он организовал незаконную видеосъемку клиентов, которые пользовались услугами проституток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что час развлечений с девушками стоил от 650 до 10 тыс. гривен. Прибыль за все время деятельности салонов составила около 17 млн гривен.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве накрыли сеть борделей

Несколькими днями ранее также сообщалось, что в центре Киева накрыли бордель, действовавший под видом массажного салона.

Перед этим столичные полицейские также пресекли деятельность двух борделей, которые функционировали под видом массажных салонов. Их организовывала 23-летняя жительница Киевской области.

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