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В Киеве мужчина пытался изнасиловать девушку

Комментариев: 5
К счастью, полиция отреагировала оперативно.
Мужчина напал на переходе
Мужчина напал на переходе
Информатор

Сегодня ночью в Киеве на железнодорожной станции “Киев-Волынский” неизвестный мужчина напал на девушку в надземном пешеходном переходе и начал ее раздевать.

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Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что потерпевшая шла по надземному переходу станции. В какой-то момент неизвестный мужчина прижал ее к ограждению моста, начал расстегивать одежду и домогаться ее.

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Между тем, девушка не растерялась и заявила, что вблизи находится полиция. Эта новость обескуражила нападавшего. Он угомонил свой пыл, Вследствие чего жертве удалось вырваться из рук злоумышленника. Сотрудникам полиции удалось задержать мужчину на месте. К счастью, он не смог воплотить в жизнь свой преступный умысел. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, под Харьковом мужчину судят за изнасилование школьницы. Харьковчанин напал на девочку, которая возвращалась из школы.

 

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Теги: изнасилование, Киев, преступник
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Комментариев (5)
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BabaYul    01.02.2020, 16:49
Оценка:  0
BabaYul
А почему все решили, что этот урод хотел кого-то изнасиловать. Может ему просто нужны были вещи и одежда. Ну, допустим для своей "дамы сердца".
wahmurkadurnaya    01.02.2020, 16:02
Оценка:  +3
wahmurkadurnaya
цапськомовне.
SEMPENTY    01.02.2020, 15:29
Оценка:  +11
SEMPENTY
Песец... практически каждый день подобные сообщения.
Кайдаш    01.02.2020, 14:39
Оценка:  +21
Кайдаш
Пипец, это как надо было ужраться, чтобы на мосту насильничать бабу...
Qr_со_смыслом    01.02.2020, 15:04
Оценка:  0
Qr_со_смыслом
животным где приспичило, там и любятся, свободные люди. "В СССР секса не было, была любовь"
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