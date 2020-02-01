В Киеве мужчина пытался изнасиловать девушку

К счастью, полиция отреагировала оперативно.

Сегодня ночью в Киеве на железнодорожной станции “Киев-Волынский” неизвестный мужчина напал на девушку в надземном пешеходном переходе и начал ее раздевать.

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Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что потерпевшая шла по надземному переходу станции. В какой-то момент неизвестный мужчина прижал ее к ограждению моста, начал расстегивать одежду и домогаться ее.

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Между тем, девушка не растерялась и заявила, что вблизи находится полиция. Эта новость обескуражила нападавшего. Он угомонил свой пыл, Вследствие чего жертве удалось вырваться из рук злоумышленника. Сотрудникам полиции удалось задержать мужчину на месте. К счастью, он не смог воплотить в жизнь свой преступный умысел. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, под Харьковом мужчину судят за изнасилование школьницы. Харьковчанин напал на девочку, которая возвращалась из школы.

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