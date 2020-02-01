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В Киеве из Днепра выловили человеческую голову

Комментариев: 3
Предварительно, голова принадлежит мужчине, в возрасте около 60-70 лет. Сейчас полиция ищет тело погибшего.
Инцидент произошел на Оболони
Инцидент произошел на Оболони

В Киеве рыбаки выловили из Днепра голову в пакете. Инцидент произошел возле залива Собачье устье в Оболонском районе столицы, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Около 14-ти часов на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что двое рыбаков выловили пакет, в котором находилась голова мужчины. На место немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и Оболонского управления полиции, судебно-медицинский эксперт и спасатели.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают личность и проводят поиски тела погибшего. Кинологами обследована береговая зона реки Днепр, а также водолазами и сотрудниками речной полиции обследована акватория залива. Предварительно установлено, что это мужчина, в возрасте около 60-70 лет.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные и розыскные действия, чтобы установить обстоятельства, а также лиц, причастных к смерти мужчины.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли труп мужчины без лица. На территории частного дома столицы нашли мертвого мужчину. По некоторым предположениям, тело начало уже разлагаться.

Три трупа в подвале в Киеве: новые подробности

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Теги: Киев, рыбаки, фото, труп, Голова
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Шандор    01.02.2020, 23:17
Оценка:  -2
Шандор
Как говорят педагоги: "а голову ты не забыл?".
Антибес    01.02.2020, 22:06
Оценка:  -10
Антибес
Идиоты!Какая голова!Это же был Колобок!
Ukraineslava    01.02.2020, 21:44
Оценка:  +10
Ukraineslava
Совсем голову потерял...
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