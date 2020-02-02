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В Киеве заметили медиков в защитных костюмах - СМИ

Комментариев: 1
Необычную бригаду скорой помощи сфотографировали возле больницы в Соломенском районе столицы.
В Киеве заметили медиков в "коронавирусной" спецзащите
В Киеве заметили медиков в "коронавирусной" спецзащите
Протесты в мире

В Киевн местные жители заметили необычную бригаду медиков. Врачи облачились в костюм химзащиты, а лицо было прикрыто респиратором. Фотографией поделились в телеграм-канале Протесты в мире 1 февраля.

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Необычную бригаду скорой помощи сфотографировали в Соломенском районе возле больницы на Воздухофлотском проспекте, отмечает издание Vgorode.

Канал также опубликовал сообщение от читателя из Запорожья, который утверждает, что тесно связано с системой здравоохранения области. Он заявил о сокрытии подозрения на китайский коронавирус.

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"Вчера-позавчера поступил вызов. Скорая приехала. У человека температура 39, кашель и другие признаки возможного коронавируса. Работник скорой испугался того, что его могут поместить на карантин на две недели и не зарегистрировал подозрение на коронавирус. И да, на вопрос о том, был ли больной в Китае, был получен положительный ответ", - заявил он.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. 

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Теги: Киев, фото, пневмония, скорая помощь, атипичная пневмония, коронавирус
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Комментариев (1)
barakuda*777    02.02.2020, 18:20
Оценка:  +1
barakuda*777
Да в нашей стране или работай или умри от работы,такова жизнь.
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