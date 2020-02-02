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В центре Киева застрелили мужчину

Комментариев: 2
На улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
На Саксаганского убили мужчину
На Саксаганского убили мужчину
Полиция Киева

В Киеве на улице Саксаганского застрелили мужчину 1977 года рождения. Его личность установлена, но не разглашается. Сейчас на месте убийства работает следственно-оперативная группа, сообщает полиция Киева на своей странице в Facebook 2 февраля.

"В дежурную часть около 18 часов поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция. Личность погибшего установлена, это - киевлянин, 1977 года рождения", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В центре Киева застрелили мужчину

По данному факту открыто уголовное производство. Убийце предварительно грозит лишение свободы до 15 лет.

Накануне в МВД сообщили, что в 2019 году число зарегистрированных убийств стало наименьшим за всю историю независимости Украины.

Ранее полиция заявила о снижении преступности в Киеве. В течение 2019 в столице было совершено 69 умышленных убийств.

 

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Теги: Киев, фото, стрельба, убийство, Саксаганского
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Потому_что    02.02.2020, 21:14
Оценка:  +2
Потому_что
Это Киев детка, ни дня без тяжких.
ФайныйДрузяка    02.02.2020, 21:08
Оценка:  -2
ФайныйДрузяка
"Российский след"уже начали рассматривать?Нет?А зря!Почерк Путина налицо.Это и слепой видит. ;-Р
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