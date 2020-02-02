На улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Киеве на улице Саксаганского застрелили мужчину 1977 года рождения. Его личность установлена, но не разглашается. Сейчас на месте убийства работает следственно-оперативная группа, сообщает полиция Киева на своей странице в Facebook 2 февраля.

"В дежурную часть около 18 часов поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция. Личность погибшего установлена, это - киевлянин, 1977 года рождения", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В центре Киева застрелили мужчину

По данному факту открыто уголовное производство. Убийце предварительно грозит лишение свободы до 15 лет.

Накануне в МВД сообщили, что в 2019 году число зарегистрированных убийств стало наименьшим за всю историю независимости Украины.

Ранее полиция заявила о снижении преступности в Киеве. В течение 2019 в столице было совершено 69 умышленных убийств.

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