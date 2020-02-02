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В центре Киева застрелили пластического хирурга

Комментариев: 3
Убитый проживал вместе со своей семьей в районе, где был застрелен. Он был родом из Донецка.

В Киеве на улице Саксаганского застрели пластического хирурга, который арендовал квартиру в этом районе, сообщил замначальника столичной полиции Герман Приступа 2 февраля. Он проживал вместе с женой и детьми.

По информации Hromadske, речь идет об Андрее Сотнике, который работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что Сотник - кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург. На его странице в Facebook говорится, что он - уроженец Донецка. 

Портал Киев.Оперативный опубликовал видео, на котором зафиксирован момент убийства Сотника. 

Внимание! Видео содержит кадры смерти и не рекомендуется смотреть впечатлительным людям

"Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", - рассказали в полиции.

Накануне в МВД сообщили, что в 2019 году число зарегистрированных убийств стало наименьшим за всю историю независимости Украины.

Ранее полиция заявила о снижении преступности в Киеве. В течение 2019 в столице было совершено 69 умышленных убийств.

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Теги: Киев, фото, убийство, хирург
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ФайныйДрузяка    02.02.2020, 23:35
Оценка:  -7
ФайныйДрузяка
Похоже кому-то сиськи не так приделал,или ботокс не так закачал...
Путин-Xyйло    02.02.2020, 23:33
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Может это он штамповал тройников В.В.Хутина?
MilaKiev17    02.02.2020, 23:10
Оценка:  +1
MilaKiev17
Ч то что то не правильно пришил??
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