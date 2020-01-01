В Киеве могут ограничить движение в связи с визитом Эрдогана
Управление госохраны предупредило жителей и гостей столицы о возможных неудобствах 3 февраля.
В связи с визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киеве могут временно ограничить дорожное движение 3 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины.
"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что 3 февраля в связи с визитом в Украину президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в столице", - говорится в сообщении.
Также в управлении попросили учесть вероятные ограничения движения транспорта на Бориспольском шоссе утром в понедельник, 3 февраля.
Ранее сообщалось, что Эрдоган 3 февраля прилетит в Украину с рабочим визитом.
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