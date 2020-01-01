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В Киеве могут ограничить движение в связи с визитом Эрдогана

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Управление госохраны предупредило жителей и гостей столицы о возможных неудобствах 3 февраля.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 
В связи с визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киеве могут временно ограничить дорожное движение 3 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины.
 
"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что 3 февраля в связи с визитом в Украину президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в столице", - говорится в сообщении.
 
Также в управлении попросили учесть вероятные ограничения движения транспорта на Бориспольском шоссе утром в понедельник, 3 февраля.
 
Ранее сообщалось, что Эрдоган 3 февраля прилетит в Украину с рабочим визитом.

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Теги: Киев, транспорт, Госохрана, Эрдоган, ограничение движения
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Источник: korrespondent.net

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