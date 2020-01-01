В депо в Киеве произошел масштабный пожар

В Киеве сгорело помещение недействующего ангара в одном из депо.

Вечером 2 февраля, спасатели ГСЧС получили сигнал о пожаре на улице Оросительной, 31, в Дарницком районе Киева. Возгорание произошло ориентировочно в 21:20 Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что пожар произошел на территории депо в недействующем ангаре. В 22:13 возгорание локализовали на площади 100 кв. м, а в 22:27 пожар был ликвидирован.



В тушении огня принимали участие 3 единицы пожарно-спасательной техники и 13 человек личного состава. Причина возгорания на данный момент устанавливается.



Во время пожара никто не пострадал.

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