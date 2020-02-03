Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Аномальная погода в Киеве: В феврале зафиксирована апрельская температура

Комментариев: 0
2 февраля в столице зафиксирован новый температурный рекорд.
В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд
В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд
Pixabay

2 февраля температура в Киеве достигла +10,7°С, что на 1,4°С выше предыдущей максимальной температуры в этот день, которая была зафиксирована в 2002 году. Об этом свидетельствуют данные метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Читай также: “Пахнет весной“: Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

Среднесуточная температура 2 февраля составила +7,9°С, что на 1,6°С побило предыдущий температурный рекорд, который также был установлен в 2002 году. По данным метеорологов, такая температура соответствует норме конца первой декады апреля.

Напомним, в Украину возвращаются ночные морозы

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: погода, Киев, температура, рекорд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь