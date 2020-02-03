Аномальная погода в Киеве: В феврале зафиксирована апрельская температура

2 февраля в столице зафиксирован новый температурный рекорд.

2 февраля температура в Киеве достигла +10,7°С, что на 1,4°С выше предыдущей максимальной температуры в этот день, которая была зафиксирована в 2002 году. Об этом свидетельствуют данные метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Среднесуточная температура 2 февраля составила +7,9°С, что на 1,6°С побило предыдущий температурный рекорд, который также был установлен в 2002 году. По данным метеорологов, такая температура соответствует норме конца первой декады апреля.



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