Институт Нацпамяти снова хочет снять герб СССР с "Родины-матери"

При этом проблемы авторского права и технической сложности всё еще не решены.

Читай также: Снимать герб СССР с Родины-матери очень дорого - глава Института Нацпамяти

В Украинском институте национальной памяти заявили, что готовы снять герб СССР со щита “Родины-матери“ в Киеве. На данный момент четыре инженерно-строительных организации готовы участвовать в тендере и выполнить демонтаж. Об этом заявил руководитель УИНП Антон Дробович, пишет Радио Свобода.

К нам уже обратились четыре инженерно-строительные организации, которые готовы участвовать в тендере и выполнить демонтаж герба. Предпринимательская и общественная инициатива у нас есть. Скидки, помощь, лишь бы убрать коммунистические символы. УИНП готов еще раз стать на эту тропу, но уже пройти этот путь до конца, - отметил Дробович.

Читай также: В Каховке откроют музей пропаганды

По его словам, в УИНП знакомы с проблемой “авторских претензий на монумент“, и аспектами сложности подобных работ.

Мы обратимся в Музей и в Министерство культуры. Объективные препятствия невыполнению декоммунизации решим, обратимся за помощью к министру Владимиру Бородянскому, - подчеркнул Дробович.

Читай также: Легендарная тачанка в Каховке попадает под декоммунизацию - Институт нацпамяти

Также он отметил, что ответственность несет тот, у кого объект стоит на балансе.

Для справки. В Минкульте еще в 2017 году сообщали, что демонтаж герба СССР на монументе “Родина-мать“ может нарушить законодательство Украины об охране культурного наследия и об авторском праве и смежных правах.

В свою очередь бывший глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что демонтаж герба СССР на монументе “Родина-мать“ тормозят только техническая и финансовая проблемы.

Напомним, Укрзализныця “избавилась“ от герба СССР на щите Родины-Матери. Не имея возможности снять герб со статуи физически, железнодорожники удалили его в своем промо-ролике.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.