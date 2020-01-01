Оба недавно вернулись из Китая.

В Киеве два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус EPA/UPG

Два человека в Киеве, которые накануне были из Китая, были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы с подозрением на заражение китайским коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Как сообщается, 2 февраля, в Борисполь прибыл самолет из города Санья (КНР) с 128 пассажирами и 21 членом экипажа на борту. Повышенной температуры тела у пассажиров и членов экипажа не обнаружено. Кроме того пассажиры заполнили анкеты, которые позволят установить за ними медико-санитарное наблюдения.

1 февраля в аэропорт Борисполь обратились 2 пассажира по подозрения на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве, - говорится в сообщении.

По состоянию на 3 февраля в мире зарегистрировано 17 389 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 362 летальных.

Подтверждено 152 случая завоза нового коронавируса в 23 странах мира, из них 25 случаев в странах Европы: 10 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по 1 в Испании, Финляндии и Швеции.

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Напомним, ранее Кабмин утвердил план борьбы с коронавирусом в Украине.

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