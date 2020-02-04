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Нечеловеческие условия и мизерная ЗП: В Киеве протестуют врачи скорой помощи

Комментариев: 3
Медики протестуют против сокращения количества выездных бригад скорой помощи.
В Киеве протестуют врачи бригады скорой помощи
В Киеве протестуют врачи бригады скорой помощи
golos.ua

В Киеве работники скорой помощи недовольны резким сокращением количества выездных бригад. Их количество с 1 февраля уменьшилось со 150 до 100 экипажей. Об этом сообщает фельдшер Лайма Гейдар у себя в Facebook

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Так, медики столичной скорой помощи выражают недоверие директору Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф г. Киев Вершигора А.В. и его администрации, приказом которого от 1 февраля количество выездных бригад скорой помощи в Киеве сократилось на 50 экипажей.

Мы бьем тревогу! Под угрозой жизни киевлян. В результате провального руководства администрации ЦЭМП и МК, в связи с массовыми увольнениями медиков столичной скорой до 1 февраля работало около 150 бригад. И этого мало для миллионного города. С 1 февраля первым же приказом новоизбранного директора Вершигоры, для так называемой “оптимизации“, количество выездных бригад сокращено на 50 экипажей... Количество бригад скорой помощи в городе Киеве должно составлять 1 бригаду на 10 тысяч населения, - процитировала Гейдар фельдшера выездной бригады Вадима Холоденко.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Лайма Гейдар

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Лайма Гейдар

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Лайма Гейдар

Медики также пожаловались на нечеловеческие условия и мизерную зарплату, а также отметили, что Киев безнадежно отстал в медицинской реформе по сравнению с другими регионами.

Это очевидно, что коррупция убивает не только наших пациентов, но и наших сотрудников, которые работают в нечеловеческих условиях за мизерную плату, жертвуя своей жизнью ради спасения людей. За годы правления Вершигоры А.В. большинство наших подстанций никогда не ремонтировались, а городская центральная диспетчерская до сих пор не подключена к центральной электронной системы “Централь 103“, что не позволяет повысить скорость обработки вызовов и проезда бригад к жителям столицы. Киев безнадежно отстал от медицинской реформы в отличие от других регионов, - говорится в сообщении.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Лайма Гейдар

Утром 4 февраля сотрудники столичной скорой помощи вышли на акцию протеста к зданию Верховной Рады.

Напомним, ранее в Мелитополе врач отказался принять онкобольную

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Теги: Киев, Медики, Скорая помощь, Протест
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Комментариев (3)
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FPN    04.02.2020, 11:52
Оценка:  -2
FPN
ИДЁТ ЗАЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ПОД .....
Alexsy    04.02.2020, 11:33
Оценка:  -4
Alexsy
После реформ супрун, к детям с температурой даже больше 38-39 ни неотложка не ездит, ни участковые врачи не ходят!
Любой ответ сбивайте температуру лекарствами и ведите на прием!
poputchikkm    04.02.2020, 11:05
Оценка:  +3
poputchikkm
Конечно, это ж не колличество дармоед/депутатов сократить - тут раз, и готово, уроды!
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