Нечеловеческие условия и мизерная ЗП: В Киеве протестуют врачи скорой помощи

Медики протестуют против сокращения количества выездных бригад скорой помощи.

В Киеве работники скорой помощи недовольны резким сокращением количества выездных бригад. Их количество с 1 февраля уменьшилось со 150 до 100 экипажей. Об этом сообщает фельдшер Лайма Гейдар у себя в Facebook.

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Так, медики столичной скорой помощи выражают недоверие директору Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф г. Киев Вершигора А.В. и его администрации, приказом которого от 1 февраля количество выездных бригад скорой помощи в Киеве сократилось на 50 экипажей.

Мы бьем тревогу! Под угрозой жизни киевлян. В результате провального руководства администрации ЦЭМП и МК, в связи с массовыми увольнениями медиков столичной скорой до 1 февраля работало около 150 бригад. И этого мало для миллионного города. С 1 февраля первым же приказом новоизбранного директора Вершигоры, для так называемой “оптимизации“, количество выездных бригад сокращено на 50 экипажей... Количество бригад скорой помощи в городе Киеве должно составлять 1 бригаду на 10 тысяч населения, - процитировала Гейдар фельдшера выездной бригады Вадима Холоденко.

Скриншот facebook.com/Лайма Гейдар

Скриншот facebook.com/Лайма Гейдар

Скриншот facebook.com/Лайма Гейдар

Медики также пожаловались на нечеловеческие условия и мизерную зарплату, а также отметили, что Киев безнадежно отстал в медицинской реформе по сравнению с другими регионами.

Это очевидно, что коррупция убивает не только наших пациентов, но и наших сотрудников, которые работают в нечеловеческих условиях за мизерную плату, жертвуя своей жизнью ради спасения людей. За годы правления Вершигоры А.В. большинство наших подстанций никогда не ремонтировались, а городская центральная диспетчерская до сих пор не подключена к центральной электронной системы “Централь 103“, что не позволяет повысить скорость обработки вызовов и проезда бригад к жителям столицы. Киев безнадежно отстал от медицинской реформы в отличие от других регионов, - говорится в сообщении.

Скриншот facebook.com/Лайма Гейдар

Утром 4 февраля сотрудники столичной скорой помощи вышли на акцию протеста к зданию Верховной Рады.

Напомним, ранее в Мелитополе врач отказался принять онкобольную.

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