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В Киеве заметили "огненный троллейбус"

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Очевидцы сняли видео с горящим троллейбусом, который ехал по улице. Инцидент произошел на жилом массиве Отрадный.

В Киеве заметили "огненный троллейбус", который ехал по улице. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Киев Оперативный.

У транспорта также было выбито лобовое стекло. Инцидент произошел на жилом массиве Отрадный. Других подробностей не сообщается.

Напомним, в Киеве второй раз за день загорелся общественный транспорт

Под Киевом на стоянке сгорели маршрутки

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Теги: Киев, видео, пожар, тролейбус
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Источник: korrespondent.net

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