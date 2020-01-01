Очевидцы сняли видео с горящим троллейбусом, который ехал по улице. Инцидент произошел на жилом массиве Отрадный.

В Киеве заметили "огненный троллейбус", который ехал по улице. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Киев Оперативный.

У транспорта также было выбито лобовое стекло. Инцидент произошел на жилом массиве Отрадный. Других подробностей не сообщается.

Напомним, в Киеве второй раз за день загорелся общественный транспорт.

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