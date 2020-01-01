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В Киеве столкнулись два авто, есть погибший

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Один из водителей погиб на месте столкновения, второго водителя, а также пассажирку с многочисленными травмами увезла скорая.
ДТП на Столичном шоссе в Киеве
ДТП на Столичном шоссе в Киеве
tsn.ua

На Столичном шоссе в Киеве утром в среду, 5 февраля, столкнулись два автомобиля. Один человек погиб, еще один пострадал, сообщает ТСН.

По данным патрульной полиции Киева авария произошла около 8 часов утра. Не разминулись автомобили Jeep и Renault.

"Около 8 часов утра поступило сообщение о ДТП на Столичном шоссе, 74. По предварительной информации произошло столкновение двух автомобилей Jeep и Renault. Водитель Renault погиб на месте происшествия, пассажирку с телесными повреждения забрали в больницу", - сообщили в полиции.

Отмечается, что одного из водителей пришлось доставать с помощью спецсредств из смятого авто. Он погиб на месте происшествия. Другого водителя с многочисленными травмами забрала скорая.

 

 

 

Ранее сообщалось, что в Харькове столкнулись девять автомобилей. Несколько авто заблокировали трамвайные пути.

Перед этим в Киеве на мосту столкнулись пять авто. Водитель Audi выехал на встречную полосу на мосту Патона, что спровоцировало масштабное столкновение.

 

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Теги: автомобили, Киев, ДТП, смерть, авария
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Источник: korrespondent.net

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