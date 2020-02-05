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В Киеве старшеклассницы зверски избили девочку на камеру

Комментариев: 6
Пострадавшая школьница была новенькой в классе, сейчас она боится ходить на уроки.
В Киеве школьницы избивали девочку и снимали это на видео
В Киеве школьницы избивали девочку и снимали это на видео
кадр из видео

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В Киеве зафиксирован новый вопиющий случай буллинга в школе. На столичной Борщаговке старшеклассницы сильно избили девятиклассницу Настю и сняли издевательства на видео, говорится в сюжете ТСН.

Девочка была новенькой в школе, что якобы и послужило причиной для агрессии подростков. Ролик с избиением получил большой резонанс, а жертва насилия теперь боится идти в школу.

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Руководство учебного заведения о видео знает, но комментировать ситуацию отказывается, ограничиваясь заверениями, что меры будут приняты. Однако те, кто узнал участников драки, сомневаются в том, что решить конфликт можно будет лишь наказанием — так, одна из нападавших на Настю девочек Неля растет без матери. Ее опекуншей является старшая сестра, которая в беседе с журналистами призналась в своем бессилии справиться с непослушным подростком.

В полиции, в свою очередь, заявили о намерении учесть все обстоятельства в рамках открытого уголовного производства.

Напомним, одноклассники заставили мальчика-вегана есть траву с газона. Над одиннадцатилетним парнем издевались одноклассники из католической школы. Ребенок притворялся больным, чтобы не ходить на занятия.

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Теги: буллинг, Киев, школа, подростки, школьники
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Комментариев (6)
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zadneprohodchik    05.02.2020, 12:28
Оценка:  0
zadneprohodchik
Борщага и троя там одно быдло нарики и торчки
Миротворение    05.02.2020, 12:12
Оценка:  +1
Миротворение
Виновниц в психушку.Подлечивать.
Миротворение    05.02.2020, 12:12
Оценка:  +1
Миротворение
Другие сто раз подумают,бить или не бить.
МаксимУм    05.02.2020, 12:27
Оценка:  +1
МаксимУм
Они видно сами через ЭТО прошли...
ВосставшийИзБана    05.02.2020, 11:50
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Одно слово - Борщага.
alex-zol    05.02.2020, 11:45
Оценка:  -2
alex-zol
марамойки
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